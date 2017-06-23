Vali Zülkif Dağlı, “Hiçbir aksi eylem yapılmaması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Düzce’den geçişi ile ilgili olarak alınacak güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, MHP İl Başkanı Ümit Aydın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Neşe Cemşit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ile birlikte bir toplantı yaptı.

Yaptığı toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, “Toplantımızda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi ile ilgili tedbirleri konuştuk. Burada amacımız geçişin sağlıklı bir şekilde olmasıdır. Bu konuda gerekli tedbirleri aldık. Hiçbir eksiğimiz yok. Siyasi partilerimizde ne yapacağını biliyor onlarda halkla iç içi olan kurumlarımız. Geçiş sırasında hiçbir aksaklık, eksiklik olmayacağına inanıyoruz. Burada her hangi bir taşkınlık ilimizin adını, imajını etkileyecek her türlü eylemden uzak durulması gerekiyor. Halkımıza bu çağrıyı yapıyoruz. Misafirin geçişi sırasında sağduyulu davranılacak. Gerek fiili olarak, gerek sosyal medya üzerinden hiçbir aksi eylem yapılması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bununda böyle olacağını bekliyoruz. Sorun olmayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Vali Zülkif Dağlı yanında bulunan güvenlik görevlileri ile birlikte toplam 400 kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyacağını söyledi.