CHP’lilerin önüne tezek dökenlere 3 bin lira ceza

Kamyon sürücüsüne ise 3 bin TL ceza kesildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün 13’üncü günün sonunda Düzce’nin Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda mola verdi. Mola vermesinin ardından akşam saatlerinde 78 AR 958 plakalı bir kamyon tarafından yola tezek dökerek kaçtı. Kaçmasının ardından polis ekipleri harekete geçerken yola dökülen tezek kepçe ile temizlendi. Yenişehir Belediyesi, yol sulama aracı ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleriyle yolu yıkadı. Vatandaşlar ise dökülen tezeğe tepki gösterdi. Polis ekipleri yola tezek dökerek alandan kaçan kamyonu yakaladı. Araç sürücüsüne farklı maddelerden 3 bin lira ceza kesilirken, İlhami Ç., Serdar Arslan S., ile Serdar A. gözaltına alındı.

3 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.