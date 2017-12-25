Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 16:20

Çiftçileri ÇKS kayıtlarını mutlaka yaptırın uyarısı

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, çiftçilerim mağdur olmaları için 29 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Çiftçileri ÇKS kayıtlarını mutlaka yaptırın uyarısı

25 Aralık 2017 16:20

Öztürk ayrıca, fındıkta alan bazlı gelir desteğinden yaralanmak isteyen çiftçilerin de aynı tarihe kadar dilekçelerini vermelerini istedi.


Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, ÇKS’ya kayıt yaptırmayan çiftçileri uyararak “2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 30 Haziran tarihinde sona ermişti. Düzce ilinde yaklaşık 1000 çiftçi ÇKS’ya kayıt olmayı unuttu yada yaptıramadılar. Bakanlar Kurulu kararı ile Haziran ayında mağdur olan çiftçilerimizin 29 Aralık 2017 tarihi saat 17.00’a kadar uzatıldı. Unutan çiftçiler mutlaka ÇKS kayıtlarını yaptırmaları ve alan bazlı gelir desteğinden yararlanmalıdırlar” dedi.


“Alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak isteyenler dilekçelerini versin”


Öztürk ayrıca yine çiftçilere çağrıda bulunarak, “2017 alan bazlı gelir desteği fındık desteği dönüm başı 170 lira almak isteyen çiftçilerimizin daha önce ÇKS kayıtlarını kaptırmak şartı ile yine tarım il müdürlüğüne bizzat giderek dilekçelerini imzalayarak dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. 2018 yılının tüm çiftçilerimize bol kazançlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç