Çiftçileri ÇKS kayıtlarını mutlaka yaptırın uyarısı

Öztürk ayrıca, fındıkta alan bazlı gelir desteğinden yaralanmak isteyen çiftçilerin de aynı tarihe kadar dilekçelerini vermelerini istedi.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, ÇKS’ya kayıt yaptırmayan çiftçileri uyararak “2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 30 Haziran tarihinde sona ermişti. Düzce ilinde yaklaşık 1000 çiftçi ÇKS’ya kayıt olmayı unuttu yada yaptıramadılar. Bakanlar Kurulu kararı ile Haziran ayında mağdur olan çiftçilerimizin 29 Aralık 2017 tarihi saat 17.00’a kadar uzatıldı. Unutan çiftçiler mutlaka ÇKS kayıtlarını yaptırmaları ve alan bazlı gelir desteğinden yararlanmalıdırlar” dedi.

“Alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak isteyenler dilekçelerini versin”

Öztürk ayrıca yine çiftçilere çağrıda bulunarak, “2017 alan bazlı gelir desteği fındık desteği dönüm başı 170 lira almak isteyen çiftçilerimizin daha önce ÇKS kayıtlarını kaptırmak şartı ile yine tarım il müdürlüğüne bizzat giderek dilekçelerini imzalayarak dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. 2018 yılının tüm çiftçilerimize bol kazançlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.