Çilimli Belediyespor’dan kupayı çalan kaleci hakkında açıklama

Çilimli Belediyespor Külüp Başkanı Mustafa Öztürk, futbolcunun alacağı olmadığını bu konu ile ilgili yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Çilimli Belediyespor’da geçen yıl kalecilik yapan ve alacağı olduğu gerekçesi ile şampiyonluk kutlaması yapıldığı sırada kupayı alıp giden kaleci Onur Öner, alacağı olduğu yönünde yaptığı açıklamalara karşı Çilimli Belediyespor Kulübündün açıklama geldi. Dönemin Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, futbolcunun alacağı olmadığını işaret ederek "Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan içerisinde kulübümüzün adını lekelemeye çalışan bazı haber ve açıklamaları görmüş bulunmaktayız. Bu zamana kadar susmamızın sebebi genç futbolcu kardeşlerimizin doğruyu görebileceğini düşündüğümüzdendir. Geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan futbolcumuz Onur Öner alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübümüzü lekelemeye çalışıp kupamızı çalarak haber sitelerinin peşinden koştuğu görülmektedir" dedi.

"Onur Öner kupayı çalıp kaçmıştır"

Dönemin Başkanı Mustafa Öztürk, kaleci Onur’un idmanlara çıkmadığını ifade ederek "Genç kardeşimize kalan ödemelerinin Temmuz ayında gerçekleşeceğini taahhüt ettiğimiz halde şampiyonluk gecesi kutlamalarında kupamızı çalıp kaçmıştır. Tüm uyarılara rağmen kupayı geri getirmemiştir. Ayrıca sezon içerisinde kırmızı kart görüp 5 maç cezalı duruma düşüp 2 maçta da kadroya girememiştir ve oyuncumuz sezon içerisinde 30 antrenmana çıkmamıştır. Oyuncumuza sezon başı sözleşmesinde kırmızı kart ve antrenmana çıkmama gibi olaylara ceza verileceği okutulup imzalatılmıştır. Antrenman çizelgesi ve sözleşme metni fotoğraflarda gösterilmiştir. Bu arkadaşımızın alacağı olmamasına rağmen emekleri karşılığı 2000 TL yönetim tarafından uygun görülmüştür. Bu 2000 TL ödeme için ahlaksız konuşmaları dolayısıyla kendisiyle görüşülmemesinden dolayı 25.07.2018 tarihinde İzmit’ ten birlikte takımımızda oynayan Dilaver Kayalık’ın alacağı ile birlikte hesabına yatırılmış ve Dilaver Kayalık parayı da Onur Öner’e teslim ettiğini bize beyan etmiştir. Kulübümüzü kamuoyu nezdinde karalamaya çalışan kişi ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Biz Çilimli Belediye Spor camiası olarak bu yıla kadar bütün sporcularımızın haklarını teslim etmiş ve etmeye de devam edeceğiz" şeklinde konutu.