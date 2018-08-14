Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Şahsı pompalı tüfekle vurduğu iddiası ile gözaltına alının Mustafa Ü. adliyeye sevk edildi.

Düzce Esentepe köyüne giden yol üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda köye giden vatandaşlar 81 EE 716 plakalı araç içinde bir şahsın yatmakta olduğunu fark ettiler. Aracın ön camında da kurşun izleri olunca vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber vermişlerdi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda ölen şahsın Mithat Yılmaz olduğunu belirlediler. Yılmaz’ın göğsünden ve ayağından vurulduğunu belirleyen jandarma ekipleri bölgede yaptıkları çalışma sonucunda, Yılmaz’ı vuran Mustafa Ü.’yü de olay yerine yakın bir bölgede kaçmaya çalışırken yakalamıştı. Yakalanan Mustafa Ü. adli makamlara sevk edildi.