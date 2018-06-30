Çocuk arılara sertifikaları takdim edildi

Yığılca’da yer alan DAGEM’de gerçekleştirilen programa; Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Yığılca Kaymakam Vekili Muhammed İkbal Yelek, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, öğretim elemanları, eğitim alan öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklen projenin kapanış töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, yedi yıldır devam ettirdikleri projeye, TÜBİTAK’ın da yedi yıldır destek sağladığını ifade etti. Çocukların arıyı tam olarak tanımadığını, sadece bal yaptığını ve “arı sokar” diye korktuklarını belirten Kekeçoğlu, çocukların, küçük yaşlardan itibaren çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için bu projeyi daha on yıla tamamlamak amacında olduklarını dile getirdi.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, DAGEM’in Düzce Üniversitesi’nin “Değer Üreten Üniversite” sloganına uygun bir şekilde çocuklara yönelik bu projeyi 7 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, projenin her geçen yıl inovatif çalışmalarla gelişim gösterdiğini sözlerine ekledi. Emeği geçenlere ve katılım gösteren öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Şahin, projenin devam etmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir yönetiminde, Bölüm öğretim elemanları ve öğrenciler “Arı Biziz Balda Bizdedir” adlı eseri, kursiyer öğrencilerle birlikte seslendirdiler.

Eğitim programıyla ilgili görüşlerini dile getiren öğrenciler, eğitim almadan önce arıları tam olarak tanımadıklarını ve onların tehlikeli olduğunu düşündüklerini söyleyerek, eğitimden sonra arıları daha çok sevdiklerini ve yararlı canlılar olduklarını ifade ettiler.

Program sonunda Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Yığılca Kaymakam Vekili Muhammed İkbal Yelek ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, projeye katılan çocuklara sertifika, destek olanlara teşekkür belgesi takdim etti.