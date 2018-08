Çocuk Gelişimi kursları yoğun ilgi görüyor

Kurslara katılan kadınlar, hem kendi çocuklarını yetiştirirken hem de iş anlamında çocuk bakımı için gerekli olan tüm konularda bilgi sahibi oluyorlar.

Düzce Halk Eğitim Merkezinde yaz sezonuna rağmen bazı kurslarda eğitim devam ediyor. Kadınlara yönelik çocuk gelişim kursunda kadınlar hem el becerilerini konuşturuyor, hem de en iyi şekilde nasıl çocuk yetiştirecekleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Kursiyerler, el işleri ile çocukları ile vakit geçirirken hangi tür oyuncakları kullanmaları konusunda eğitim alırken kaliteli oyuncakları da kendileri üretiyorlar.

Halk eğitim merkezi çocuk gelişim öğretmeni Zeynep Kılıç, 0-18 yaş arası için çocuk bakımı konusunda tüm konuları içeren eğitim verdiklerini söylerken, annelerin kursta el işleriyle yaptıkları oyuncaklarla da çocukların en iyi şekilde vakit geçirebilmesini sağlamayı amaç edindiklerini belirtti.

Kılıç, “Kursumuz 6 ay sürüyor. Sabah 9 akşam 4. Çocuk bakımı adına her şey, 0-18 yaş arasına eğitim veriyoruz. 936 saat, en uzun kurslardan bir tanesi ama buradan çıktıklarında çok rahat bir yerde çalışabiliyorlar. Evde çocuk bakımını öğreniyorlar, her şeyden önce mükemmel bir anne oluyorlar. 12 kursiyer var, eğitim 51 modülden oluşuyor. 12 modül etkinliklerden oluşuyor, anne ve çocuk nasıl vakit geçirmeli, 0-6 yaş arası çocuğun gelişimine ait her şeyi bu kurs ile öğreniyorlar öyle sertifika alıyorlar. El işlerimiz psikomotor, bilişsel yeteneklere göre sosyal duygusal alanda neler yapabilir, mahremiyet eğitimine yönelik etkinlikler hazırlıyoruz ve özellikle anne baba ve çocuğun kaliteli vakit geçirebileceği tür oyuncaklar hazırlıyoruz. Her hangi bir ücret ödemeden yada çocuklarla birlikte yapabilecekleri etkinlikleri öğreniyorlar. Hangi dönemde nasıl davranılmalı, ne tür oyuncaklarla oynamalı bunu öğretiyor ve ona göre oyuncaklar hazırlıyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Aysel Altın ise, kursta sadece çocuk gelişimi değil aile olma adına da bir çok bilgi öğrendiklerini belirterek “Burada aile ortamı var, etkinlikler çok güzel. Burada anne olmadan önce anneliğe hazır olmanın ne kadar önemli olduğunu ve ondan sonra ki dönemde hamileliğin ve doğumdan sonra yapılması gereken her şey öğretiliyor. Sadece çocuk gelişimi hakkında değil aile olabilme adına da bir sürü şey öğretiliyor. Çocukların hijyenik, sağlıklı ve eğitici materyallerle yapılan oyuncakları kullanması gerekiyor. Oyuncak tasarlamak, yapmak çok zevkli” şeklinde konuştu.