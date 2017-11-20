Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 16:48

Çocuk hakları gününde Düzce Barosu çocuklara kitap dağıttı

DÜZCE(İHA) – Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Düzce Baro’su Çocuk Hakları Komisyonu Yığılca’da “Her çocuk hakları ile doğar” sloganı ile öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuk hakları gününde Düzce Barosu çocuklara kitap dağıttı

20 Kasım 2017 16:48

Öğrencileri çocuk hakları ile ilgili bilgilendirdiler ve kitap dağıttılar.


Düzce Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Yığılca’da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi anlatıldı.


Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, çocuklara bol bol okumaları tavsiyesinde bulunarak “Öncelikle Dünya Çocuk Hakları Gününüz Kutlu olsun. Çocuklar mutlaka çok çalışın, mutlaka çok okuyun, hiçbir fikre hiçbir kimseye sabit fikirle bakmayın. Hayatınızın hiçbir döneminde aşamayacağınız kötülükler, aşamayacağınız sorunlar olabileceğini düşünmeyin. Bilinçli insan olun, her yönden okuyun. Mutlaka önceki tarihinizi bilin, çünkü tarihini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Her ne kadar bugün Birleşmiş Milletler tarafından bugün çocuk hakları günü olarak düzenlenmiş olsa da biliyorsunuz ki bizim atamız bundan yıllar önce çocuklara gün armağan etti. Çocuk haklarına sahip çıktı, hiçbir zaman 23 Nisan’ın bir başlangıç noktası olduğunu unutmayın” dedi.


Çocuk ve Kadın hakları Komisyonu Başkanı Av. Ender Özen, Komisyon üyeleri Av Bahar Yılmaz Temel, Av Ayşegül Özcan Yaman ve Av Şeyma Cebeci çocuk hakları ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardılar “Her çocuk hakları ile doğar” sloganunun altını çizdiler.


Bilgilendirmelerin ardından Baro Başkanı Av. Azade Ay, Çocuk ve Kadın hakları Komisyonu Başkanı Av. Ender Özen, Komisyon üyeleri Av Bahar Yılmaz Temel, Av Ayşegül Özcan Yaman, Av Şeyma Cebeci ve Yönetim kurulu üyeleri Av Meryem Aydın Şirin, Av Dilek Yılmaz Kocabıyık ve Av Selami Ulusinan öğrencilere kitap ve broşür dağıttılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç