Çocuk hakları gününde Düzce Barosu çocuklara kitap dağıttı

Öğrencileri çocuk hakları ile ilgili bilgilendirdiler ve kitap dağıttılar.

Düzce Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Yığılca’da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi anlatıldı.

Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, çocuklara bol bol okumaları tavsiyesinde bulunarak “Öncelikle Dünya Çocuk Hakları Gününüz Kutlu olsun. Çocuklar mutlaka çok çalışın, mutlaka çok okuyun, hiçbir fikre hiçbir kimseye sabit fikirle bakmayın. Hayatınızın hiçbir döneminde aşamayacağınız kötülükler, aşamayacağınız sorunlar olabileceğini düşünmeyin. Bilinçli insan olun, her yönden okuyun. Mutlaka önceki tarihinizi bilin, çünkü tarihini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Her ne kadar bugün Birleşmiş Milletler tarafından bugün çocuk hakları günü olarak düzenlenmiş olsa da biliyorsunuz ki bizim atamız bundan yıllar önce çocuklara gün armağan etti. Çocuk haklarına sahip çıktı, hiçbir zaman 23 Nisan’ın bir başlangıç noktası olduğunu unutmayın” dedi.

Çocuk ve Kadın hakları Komisyonu Başkanı Av. Ender Özen, Komisyon üyeleri Av Bahar Yılmaz Temel, Av Ayşegül Özcan Yaman ve Av Şeyma Cebeci çocuk hakları ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardılar “Her çocuk hakları ile doğar” sloganunun altını çizdiler.

Bilgilendirmelerin ardından Baro Başkanı Av. Azade Ay, Çocuk ve Kadın hakları Komisyonu Başkanı Av. Ender Özen, Komisyon üyeleri Av Bahar Yılmaz Temel, Av Ayşegül Özcan Yaman, Av Şeyma Cebeci ve Yönetim kurulu üyeleri Av Meryem Aydın Şirin, Av Dilek Yılmaz Kocabıyık ve Av Selami Ulusinan öğrencilere kitap ve broşür dağıttılar.