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12 Temmuz 2017 14:19

Çocuk izlem merkezi konuşuldu

Düzce Barosu Başkanı Av.

Çocuk izlem merkezi konuşuldu

12 Temmuz 2017 14:19

Azade Ay ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.


Başbakanlık tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Genelge ile cinsel istismara uğrama şüphesi bulunan mağdur çocukların, ifadelerinin alınması, adli muayenesinin yapılması ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek bir merkezde yapılarak çocuktaki travmanın etkilerinin azaltılması planlanan Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulumu hedeflenmiştir.


Bu kapsamda Düzce ilinde Çocuk İzlem Merkezi kurulması için Düzce Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından ön çalışma yapılarak ilk olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile konuya ilişkin temaslarda bulunuldu. Baro Başkanı Av. Azade Ay’ın Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün ile yapmış olduğu görüşmede konunun önemi dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da bu hususta gerekli desteği sağlayacağı ve ivedi bir şekilde bünyesinde çalışmalara başlanacağı aktarıldı.


Baro Başkanı Av. Azade Ay ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri bu kapsamda Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etiler ve ön çalışma sunularak Düzce’de Çocuk İzlem Merkezi kurulması hususunda taleplerini ilettiler.


Baro Başkanı azade Ay, “Valimiz Zülkif Dağlı tarafından talebimiz memnuniyetle karşılanmış olup, gerek kuruluş ve gerekse işleyiş açısından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışmasının sağlanacağı beyan edilmiştir. Yine Çocuk İzlem Merkezi’ne yer tahsisi ve tefrişatı ile kurum personelinin görevlendirilmesi hususunda Valimiz Zülkif Dağlı tarafından konunun takipçisi olacağı bildirildi” dedi.




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