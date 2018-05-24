Çocuk ve gençlerde hava kirliliğine karşı farkındalık

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Gör. Zeynep Seda Çavuş tarafından yönetilen drama atölyesi, hava kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına kurgulandı. Drama yönteminin kullanıldığı etkinliklerde, çocukların tarihi mekanlarda eğlenerek öğrenmelerinin yanı sıra yaşadıkları çevreye duyarlılıklarını artırması da hedeflendi.

Etkinlik süresince; ısınma oyunları, müzikler, çeşitli görseller ve doğaçlamaların yer aldığı çalışmalarda çocukların; yaparak, yaşayarak öğrenmeleri desteklendi. Çocuklardan hava kirliliği ile ilgili sorunları tespit etmeleri ve çözüm önerileri istenerek, onların problem çözme becerileri geliştirildi.