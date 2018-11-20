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Çocuklar dilek tuttu fener uçurdu

Dünya Çocuk Hakları günü Anıtpark’ta çocukların katılımıyla yapıldı.

Dünya Çocuk Hakları günü Anıtpark'ta çocukların katılımıyla yapıldı. Çocuklar etkinlikte dilek tuttu dilek feneri uçurdu gönüllerince eğlendi.


Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Çocuk hakları günü etkinlikte Düzce'deki kreş ve anaokulu öğrencileri Anıt parkta bir araya geldi. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cabbar, Düzce İş-Kur müdürü Ferhat Acar, SGK Müdürü Necmi Köroğlu da katıldı. Etkinlikte Düzce Belediyesi bandosunun çaldığı müziklere çocuklar alkış tutarak ve dans ederek katıldı. Ardından çocuklar dilek tutuk dilek feneri uçurdular.

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