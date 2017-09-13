Çocuklar için toplandılar

Roman vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak Vali Zülkif Dağlı başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Pakmaya İlkokulunda yapılan toplantıya, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplanda konuşan Vali Dağlı, “Okulların açılacağı haftada özellikle Roman vatandaşlarımızın çocukları okullara nasıl daha fazla kazandırılabilir. İhtiyaçları nelerdir, devamsızlıkları nasıl önleriz, bununla ilgili temel tedbirler neler olabilir bunlar üzerinde konuşacağız. Amacımız Roman vatandaşlarımızın topluma tam adapte edilmesi. Onlarında çocuklarının en iyi eğitimi alması, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması hepsinin doğal hakkıdır. Müdürlüklerimizin yoğun çabası var. Bizim bu çalışmalarımızda sivil toplum kuruluşları da olmazsa olmazımız. STK’larımız, esnaf odalarımız, muhtarlarımız var. Toplantıları mahallinde yapıyoruz ki vatandaşlarımızın ulaşımı kolay olsun bize. Hem de biz ortamı, şartları biraz daha iyi görelim istiyoruz” dedi.

Toplantıda basına kapalı olarak devam etti.