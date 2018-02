Ereğli Temsilcisi Ekonomist Nilgün Durak tarafından, Akçakoca Osmaniye İlkokulunda küresel ısınma ve çevreye etkileri konulu dördüncü sınıflara yönelik konferans verildi.

Tema Vakfı Kdz. Ereğli Temsilcisi Nilgün Durak görsellerin yer aldığı sunum eşliğinde çocuklara yönelik yaptığı konuşmasında şu sözlere değindi “Küresel ısınma yaşam kalitemizi, ekonomik gelişmeyi ve içinde yaşadığımız çevreyi tehdit eder hale geliyor. Küresel ısınma soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun kirlenmesine, tabiat dengelerinin bozulmasına ve insan sağlığının bozulmasına neden oluyor. Özetle, küresel ısınma hepimizin içinde yaşadığı bu gezegendeki yaşamı tehdit eder hale geliyor. Bu nedenle, küresel ısınmaya çareler üretmek ve daha da önemlisi bu çözümleri uygulamak her birimizin görevi. Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Kışın sıcaklıklar artıyor, ilk bahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor. Yani iklimler değişiyor. İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Küresel ısınmayı engellemek için yapmamız gereken şeyleri şu şekilde özetleyebiliriz. Her zamankinden daha sık yürümeli, bisiklet kullanmalı ve toplu taşıma araçlarından daha çok faydalanmaya özen gösterilmeli. Evimizden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek karbondioksit tasarrufu sağlamalı. Bol bol ağaç dikilmeli. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmeli. İsraf yapılmamalıdır” diye ifade etti.

Konferans sonrası çevre bilinci ile ilgili çocuklara broşürler dağıtıldı.