Çocuklara Sinema Keyfi'nin konukları olacak ilkokul öğrencileri, birlikte animasyon filmi izleme şansı bulacak.

Düzce belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 2018/2019 eğitim öğretim yılı hediyesi olarak ilkokul 1.2.3.4. Sınıf öğrencilerine sinema filmi gösterimi düzenliyor. 8 Ekim pazartesi günü başlayacak etkinlik 16 Kasım tarihinde sona erecek.

İl milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan planlama çerçevesinde öğrenciler okul idaresi ve öğretmenleri ile birlikte okullarına verilen randevu, tarih ve saatinde Düzce Belediyesi Kapalı pazaryeri ve sosyal yaşam merkezinde bulunan sinema salonunda film izleme şansı bulacak. Belirtilen tarih aralığında hafta içi her gün 4 yapılacak etkinlikte gün içerisinde her gün 4 seans olarak Coco ve Otel Transilvanya 3 adlı filmler gösterilecek.

‘'Çocuklarımız gelecek umudumuz"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, çocukları küçük yaşta sinemayla buluşturduklarını ifade ederek, "Belediye olarak çocukları önemseyerek fikirlerine değer verdiklerini söyledi. Çocukların sosyalleşirken değerli olduklarını hissetmeleri için çabaladıklarını belirten Ay, eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok özel çalışma yürüttüklerini hatırlattı.