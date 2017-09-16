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16 Eylül 2017 09:53

Çocuklarda sağlıklı ayakkabı seçimine dikkat

Yrd.

Çocuklarda sağlıklı ayakkabı seçimine dikkat

16 Eylül 2017 09:53

Doç. Dr. Yalçın Turhan, ‘seneye de giyer’ mantığı ile alınan büyük ayakkabının da en az küçük ve ayağı sıkan bir ayakkabı kadar zararlı olduğu uyarısında bulundu.


Düzce Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Turhan, çocuklarda ayak sağlığı için ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Okul çağındaki çocuklarda ayak sorunlarıyla sık karşılaşıldığını dile getiren Doç. Dr. Turhan, bu nedenle uygun ayakkabı tercih edilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.



“Süsünden çok rahatlığı ve kalitesine dikkat edilmeli”


Büyüme çağındaki bir çocuk için okul ayakkabısı alırken süsünden çok rahatlığı ve kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Turhan, “Çocuklarımız moda ve çizgi film kahramanlarının etkisinde kalarak özellikle spor ayakkabılara yöneliyor olsa bile, unutmamalıyız ki tüm gün boyunca ayağın kalitesiz bir spor ayakkabı içinde olması, oldukça sağlıksız bir durumdur” dedi.



“Ayakkabı almaya gün sonunda gitmekte yarar var”


Ayakların uzunlukları arasında küçük farklar olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Turhan, bu yüzden ayakkabı alırken ayakkabının çocukların iki ayağına da giydirilerek denenmesi gerektiğinin altını çizdi. Gün içerisinde ayakta kalmaktan veya oturmaktan ayakların şişebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Turhan, bu yüzden ayakkabı almaya gün sonunda gidilmesinin yararlı olduğunu söyledi.



“İleride açılır düşüncesi doğru değildir”


Deneme sırasında çocuğa mağaza içinde kısa yürüyüşler yaptırılarak ayakkabının uygunluğundan emin olunması gerektiğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Turhan, “Ayakkabılar ilk giyildiğinde çocuğun ayaklarını sıkmamalıdır. İleride açılır düşüncesi doğru değildir. Ayakkabıların uç kısmında bir parmak genişliği kadar boşluk kalmalıdır ve ayağın gelişimine engel olmayacak kadar geniş olmalıdır. Ayakkabılar, parmak kısmında olduğu kadar çocuğun topuklarına da uygun olmalıdır” şeklinde konuştu.


Okul ayakkabısı alırken yapılan en büyük hatalardan birinin de ‘seneye de giyer’ mantığı ile alınan büyük ayakkabılar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Turhan, büyük ayakkabının da en az küçük ve ayağı sıkan bir ayakkabı kadar zararlı olduğu uyarısında bulundu.



“Standart ayakkabılar yerine bir hekime danışarak soruna uygun ayakkabılar kullanılmalı”


Piyasaya ortopedik ayakkabı adı altında sunulan ve yüksek fiyatlara satılan ayakkabıların aslında ortopedik değil, belli bir standart kalıba sahip anatomik ayakkabılar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Turhan, “Her çocuğun ayağı aynı olmadığından bu standart kalıp ayakkabıların da diğer ayakkabılara herhangi bir üstünlüğü yoktur. Daha önce de belirttiğimiz özelliklere sahip ayakkabı çocuklarımızın büyük çoğunluğunda yeterli olmaktadır. Eğer çocuğun ayağında herhangi bir problem varsa o zaman standart ayakkabılar yerine bir hekime danışarak soruna uygun çözümler sunan ayakkabılar ya da tabanlıklar kullanılmasında yarar vardır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.




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