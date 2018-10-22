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Çocukların güvenliği her şeyden önemli

Düzce Belediyesi mahallelerde bulunan park ve çocuk oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri muhtelif mahallelerde bulunan park ve çocuk oyun gruplarının bakımını yapıyor. Ekipler Hamidiye mahalle parkında başlattığı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapısı bozulan oyuncakları yenisi ile değiştiriyor. Müdürlükten yapılan açıklamada çocukların oyun alanlarında güvenliğin çok önemli olduğuna dikkat çekilerek “Şehir merkezinde muhtelif mahallelerde aileler ve çocukların önemli bir zaman dilimini geçirdiği parklardaki güvenlik her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın güvenli oyun ortamlarına ihtiyaçları vardır. Bu anlayışla başlattığımız çalışmalar kapsamında bakım ve onarıma ihtiyaç duyan parklarımızı tespit ediyor, yenileme işlemine ivedilikle başlıyoruz. Bunu sağlamak amacıyla ekiplerimizle belirlenen plan çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.

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