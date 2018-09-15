Çocuklarınız öğrenemiyorsa nedeni kulak hastalığı olabilir

Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, kulakta sıvı toplanması nedeniyle çocukların öğrenme kaybı ve dikkat eksikliği yaşayabileceğini ve yapılacak erken tedavi ile çocukların normale dönebileceklerini dile getirdi.

Okulların açılması ile birlikte milyonlarca çocuk okul sıralarını dolduracak. Özellikle ilkokul seviyesinde öğrencilerin ders temposu da okulların açılması ile başlayacak. Ancak çocuklarda anlama ve öğrenme kaybı oluyorsa, dikkat eksikliği, baş ağrısı, duyma eksikliği gibi problemler yaşanıyorsa nedeni kulak rahatsızlığı ve orta kulakta sıvı birikmesi olabilir. Çocuklarda en sık görülen orta kulakta sıvı toplanması rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, çocukların kulak yapısının yetişkinlere göre farklı olması nedeniyle orta kulak sıvı toplanmasının daha fazla görüldüğünü dile getirdi. Op. Dr. Şaşoğlu, “Çocuklar orta kulak iltihaplarına meyillidir. Orta kulak östaki borusu ile genze açılmaktadır. Bu yapının görevi orta kulağın havalanmasını ve drenajını sağlamaktadır. Östaki borusu çocuklarda erişkinlere göre daha yataydır. Sıvı birikintisi oluşması daha olasıdır. Yanlış bilinen bir bilgi ise deniz, havuz ve banyo yoluyla çocuklarda sıvı birikintisi ve iltihap oluşmaz, çünkü o yaşlarda kulak zarı daha kalındır. İşitme kayıplarının çocuklarda zihinsel ve sosyal alanda zorluk yaşamasına neden olabilir. Çocuklar öğrenmeye görerek ve duyarak başlar. Bu nedenle çocuklar için duyma ayrı bir öneme sahiptir. Çocuklar da işitme kaybının bir doğumsal sebepli olanları vardır. Oransal olarak belirtirsek bin doğumda beş çocuk işitme kaybı ile doğuyor. Yaş ilerledikçe geçirilen travmalar, enfeksiyonlar bu oranları yüzde 4'e kadar arttırmaktadır. İşitme kaybı ne kadar erken tespit edilirse çocuğun bilişsel, zihinsel ve sosyal gelişimini o kadar etkiler. Çünkü çocuklar duydukları ve gördükleri ile öğrenirler. Çocuklar 6 yaşından sonra duymayı öğrense bile konuşmayı öğrenemez. Bu yüzden doğumsal işitme kayıplarının ilk 6 ay için de tespit edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Çocuğun ilerleyen yaşlarında beliren işitme kayıplarında en sık rastlanan ise orta kulak iltihabı. Hastalıkların birçok sebebi vardır fakat en belirgin sebebi orta kulakta sıvı toplanmasıdır. Özellikle çocuklar da sık rastlanmasının sebebi ise orta kulağın havalanmasını östaki borusu vasıtası ile havayı genizden alır. Çocuklar da östaki borusu daha dardır ve daha yataydır. Ve çocuklar biberonla yatarak beslenir. Geniz eti östaki borusunu tıkadığından dolayı sıvı toplanması görülür. Bu hastalıkta bariz bir ağrı olmaması, genel şikayetler dolgunluk, tıkanıklık, açılma, kapanma, işitme kaybıdır” dedi.

"Aileler ve öğretmenler daha hassas olmalı"

Ailelerin ve okulda öğretmenlerin çocukların duymasında, öğrenmesinde ve konuşmasında sorun olduğuna daha fazla dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Şaşoğlu, hastalığın geç tedavisinde geç kalınacağını ve tedavinin işe yaramayacağını ifade etti. Op. Dr. Şaşoğlu, “Ailenin ya da öğretmenlerin çocukta en ufak bir işitme kaybı hissetmesi halin de mutlaka çocuklarını bir Kulak Burun Boğaz hekimine getirmeleri tavsiye edilir. Sıvı toplanmasının dışarıdan kaçan hiçbir suyla bağlantısı yoktur. Denizle, havuzla, banyoyla hiçbir bağlantısı yoktur. Sıvı içeride kendiliğinden oluşur. Eğer orta kulakta sıvı birikmesinin teşhisi erken konmaz ise orta kulakta çökmeler ve tedavisi olmayan boyutlara ulaşır. Eğer işitme kaybı bariz ilerlemiş ise veya kulak zarında çökmeler başlamışsa kulak zarının üstüne ufak bir tüp takılıyor. Bu işlem en sık yapılan müdahalelerden biridir. En fazla iki üç dakika süren bir operasyondur” diye konuştu.