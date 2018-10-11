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Çöp konteynırları enileri ile değişiyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde eski çöp konteynırlarını yenileriyle değiştiriyor.


Düzce Belediyesi hem görüntü kirliliğinin hem de oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek için eski çöp konteynırlarının değişimine devam ediyor. Otobüs durakları yanlarında bulunan ancak, işlevini ve kullanım özelliğini yitirmiş, ihtiyaca cevap veremeyen, kötü gözüken ve çevreye rahatsızlık veren çöp konteynırlarını hem görsel hem de çevresel sağlık bakımından sorun oluşturmaması amacıyla yeni çöp konteynırlarıyla değiştiriyor.

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