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Çöp toplama alanında kavda çıktı 4 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan belediyelerin çöp alanında iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan belediyelerin çöp alanında iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü. Çöp toplama yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken araçların camları kırıldı.


Düzce ili belediyelerinin çöplük alanında çöp arıtan iki gurup arasında çıkan sözlü atışma kavgaya dönünce ortalık bir anda karıştı. İki taraf birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, araçların camları kırıldı. Polis ve Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırıldı.


Kavgada yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

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