Cumhurbaşkanın fındık açıklaması üreticiyi memnun etti

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “1 Kasım 2018 tarihinden itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağız” demesi Düzceli fındık üreticisini memnun etti. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, “14 liradan çiftçilerimiz gayet memnunlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda fındık ile yaptığı açıklama üreticiyi memnun etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatı ile ilgili olarak “Toprak Mahsulleri Ofisimiz ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lirada destekleme ödemesi yapıyoruz. Dolayısıyla üreticimizin eline fındığın her kilosu 16 veya 16.5 liraya geçmiş oluyor” dedi.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk'te açıklanan fındık fiyatı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Öztürk fiyatın çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek “14 lira açıklanan rakam çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi. Okullar açıldı, kış geldi. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı fındığını sattı. Sattığı için memnuniyet biraz daha az oluyor. 1 ay önce açıklanıp, çiftçiler 14 liradan satmış olsaydı çok daha sevinirlerdi. Ama her şeye rağmen bu sene biliyorsunuz rekoltemiz çok düşük. Yüzde 50'ye varan düşme var. 2019 yılı ürünümüzü taban baz alacağı için bizi memnun edici bir rakamdır. Yani önümüzde ki yıl yüzde 20 gibi bir zam yapılırsa, fındık fiyatının 16-17 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Biz bu fiyatı memnuniyetle karşılıyoruz. Serbest piyasada fındık 11,75 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Bu fiyat açıklanması otomatikman serbest piyasayı etkileyecek. Fındık alanlarda ister, istemez fiyatlarını yukarı çekecektir. Çünkü yukarı fiyat çekmezse fındık alamazlar. Sadece geç açıklanması bizi üzdü. Yoksa 14 liradan çiftçilerimiz gayet memnunlar. Bize gelen Sadece sorun geç açıklanması. Çok acil ihtiyacı olanların fındığını satmak zorunda kalması gerekti. Ancak taban fiyatın belirlenmesi konusunda da memnunuz” şeklinde konuştu.

Fındık üreticisi Turgut Sine “Üreticiler olarak bu 14 liradan memnunuz. Biraz geç kaldı. Daha önce açıklanması gerekiyordu. İleriye doğru iyi bir rakam oldu memnunuz. Satmadım ve taban fiyatı bekliyordum. Şu anda memnunuz. Bundan sonra bakacağız” diye konuştu.

Fındık üreticileri piyasada da fındık fiyatının yükseleceğini söyledi.