Cumhuriyet sergisi düzenlendi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü “Cumhuriyet” konulu resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fakülte Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarının hazırladığı sergide; resim, heykel, fotoğraf, video gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.
Cumhuriyet Sergisi, 9 Kasım 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.