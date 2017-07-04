Cüneyt Yılmaz’dan memleketine destek

Başakşehir Belediyesi’nin AK Partili Meclis üyesi ve aynı zamanda Meclis Başkanvekili ve İnşaat AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini de başarıyla yürüten Yılmaz, İstanbul’a işi düşen Düzceliler’e her zaman yardımcı ve destek oluyor. İstanbul’daki belediyelerin imkanlarından Düzce’yede katkı sağlayan Yılmaz, Boğazçi Beldiyesi’ne çocuk parkı, araç filosu ve spor aletleri gönderdi. Boğaziçi’ne dev Türk bayrağı sözü de veren Yılmaz, diğer belediyelerin hizmetlerine de malzeme, araç ve iş makinesi gibi önemli katkılar sağladı.