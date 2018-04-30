D- 100 karayolunda refüj bakımı yapılıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hal kavşağı mevkiinden itibaren D-100 karayolu ile yan yollar arasında bulunan refüjlerin bakım çalışmalarına başladı. Bakım çalışmaları kapsamında zemin iyileştirme ve düzenleme işlemi yapılırken ekipler rehabilitasyon amacıyla toprak ve malzeme ekleme işlemi yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada Hal kavşağında başlayan çalışmaların yol boyunca Soğancı kavşağı mevkiine kadar devam edeceği belirtildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında yol üzerinde kötü görüntüye sebep olan alanların da düzenlenmesi planlanıyor.