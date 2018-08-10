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10 Ağustos 2018 16:35

D-100’de kaza 2 yaralı

100 Karayolu Gümüşova mevk’iinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, takla atıp bariyeri aşarak yeşillik alana devrildi.

D-100’de kaza 2 yaralı

10 Ağustos 2018 16:35

Kaza 2 kişi yaralandı.


Kaza Düzce D-100 Karayolu Gümüşova ölçesi sınırları içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 81 DE 199 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerleri aşarak yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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