DAGEM kalkınmada önemli katkı sağlıyor

Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, Düzce'yi propolis üretiminde lider yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki faaliyetlerin önemli bir boyutunun yürütüldüğü Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması süreci kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

“Daha bilinçli arıcılık ve kaliteli üretim yapılmasını sağladık”

DAGEM'de, bölge halkına arıcılık eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, bal dışındaki arı ürünlerinin tanıtımı ve üretimin teşvik edilmesinin yanı sıra, arıcılık sektörü için gerekli yenilikçi uygulamalara yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Meral Kekeçoğlu, arıcılara verdikleri teknik arıcılık eğitimleri ile daha bilinçli arıcılık ve kaliteli üretim yapılmasını sağladıklarını ifade etti.

Arıcılığa yeni başlayacakların eğitilmesi sonucunda, arıcılık sektöründe istihdamın arttırılmasının sağlanacağını söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, ülkemizde henüz çok yeni kavramlar olan arı zehri, arı sütü, propolis ve apilarnil gibi bal dışındaki arı ürünlerini arıcılara tanıttıklarını belirterek bu ürünlerin üretimi hakkında üreticilere eğitimler verdiklerinin altını çizdi.

DAGEM olarak; arı ürünlerinin çeşitliliği ve üretim miktarlarının arttırılmasının temel hedefleri arasında olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, bu hedefe ulaşmak için ilk olarak propolis üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Kekekçoğlu, şimdiye kadar sadece baldan gelir elde eden arıcıların gelir düzeyinin, propolis üretiminden elde edilen gelirler ile birlikte ikiye katlandığını da vurguladı.

“DAGEM, Ar-Ge çalışmaları ile ilgili deneyimlerini bölge halkı ve sektörle paylaşıyor”

Bal ve propolis üretiminin yanı sıra oğul arı, arı zehri, arı sütü, polen ve apilarnil gibi ürünlerin üretiminin DAGEM kapsamında sürdürüldüğünü ifade eden Kekeçoğlu, Merkezin, bu ürünlerin üretimi ve Ar-Ge çalışmaları ile ilgili deneyimlerini bölge halkı ve sektörle paylaştığını sözlerine ekledi.

DAGEM kapsamında yapılan Ar-Ge faaliyetleriyle, arı ürünlerinin apiterapik değerini belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kekeçoğlu, “İhtisaslaşma süreci kapsamında iki Ar-Ge projesi başlatılmıştır. Bunlardan biri ‘Düzce'de Üretilen Balların Tıbbi Değerinin Belirlenmesi İçin Fizikokimyasal ve Fenolik İçeriğinin, Uçucu Bileşiklerinin ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması' isimli projedir. Diğeri ise ‘Deneysel Hipertansiyon Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Grayanotoksin 3 İçeren Ormangülü Balının Etkisi' isimli projedir. Ayrıca bunun dışında propolisle ilgili tamamlanan çalışmalarımızın yanı sıra yeni başlayacak olan projelerimiz mevcuttur. Arı zehri ile ilgili araştırmalar ise doktora ve yüksek lisans tezleri şeklinde yürütülmektedir. Çalışmalar sonucu ticari bir ürün elde edildiğinde patent Düzce Üniversitesi adına alınacaktır” şeklinde konuştu.

“Propolis üretiminde lider yapmayı hedefliyoruz”

DAGEM'in bölge halkına verdiği eğitimler sonucunda Düzceli arıcıların da propolis üretimi yapmaya başladığını söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, geniş ormanlık alanları nedeniyle önemli bir propolis üretim lokasyonu olan Düzce'yi propolis üretiminde lider yapmayı hedeflediklerini ve DAGEM olarak eğitim verdikleri tüm arıcıları, propolis üretimine yönlendirdiklerini dile getirdi.

Propolis traplarının nasıl konacağı ve propolis elde ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda arıcılara eğitim verdiklerine işaret eden Kekeçoğlu, ürettikleri propolisi de doğrudan satabilecekleri firmalar ile buluşturarak, üretim ve satış için protokol imzalanmasını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca Kekeçoğlu, Düzce'nin bölgesel kalkınmasında arıcılık sektörünü ön plana çıkarmaya çalışan DAGEM'in; gerek arıcılığa yeni başlayacak olan arıcıların, gerekse teknik arıcılık hususunda eksikleri olan arıcıların eksiklerini tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

“Gençlerin arıcılık sektörüne ilgi duyması sevindirici”

DAGEM'in verdiği arıcılık eğitimlerine çiftçiler, arıcılar, kadınlar ve hatta üniversite öğrencilerinin de katıldığını dillendiren Meral Kekeçoğlu, “Gençlerin sektöre ilgi duyması sevindirici. Eğitimlerde özellikle arı sütü üretimine öncülük edecek olan hanımlara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Eğitimlere katılımın yüksek olması, arıcılık sektöründeki istihdamın her geçen gün artması ve üretimin artması açısından büyük önem arz etmektedir. Sektörde başta propolis olmak üzere bal dışındaki ürünlere talep arttı. Bu talebin karşılanması için biz de eğitim alan tüm arıcıları üretime yönlendiriyoruz. Biz eğitiyoruz, arıcı üretiyor ve özel firmalar da satın alarak son ürüne dönüştürüyor. Arıcılar olmazsa üretim olmaz. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında apiterapi son derece önemlidir. Bu uygulama için hammadde gereksinimi Düzceli arıcılar tarafından karşılanmaktadır” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

“DAGEM, üreticilerin ürünlerini satacakları firmalarla sözleşme yapmalarını sağlıyor”

Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında DAGEM olarak, arıcılar ile SBS Bio Çözümler firması arasında propolis üretim sözleşmesi imzalanmasını sağladıklarını söyleyen Kekeçoğlu, bölge sanayicilerinin arıcılık sektörüne yönelik yatırımlarına ve Ar-Ge projelerine de danışmanlık desteği sağladıklarını ifade etti.

“Apiterapi ve apiturizm oldukça popüler hale gelmiştir”

DAGEM'in arıcılık faaliyetleri ile ilgili uzun vadeli planlarından da bahseden DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, “Son günlerde apiturizm oldukça popüler hale gelmiştir. Dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçiler (turistler), farklı ırk ekotipleri görmek, arı ve arı ürünleri ile tedavi olmak için ülkeler arası gezmektedir. Bizim Merkezimizi de özellikle kas hastaları, arı zehiri ile tedavi için aramaktadır. Bu nedenle apiterapi (arı ve arı ürünleri ile tedavi) ve apiair (kovan içi havanın solunması ile tedavi) konularında faaliyetlere başlanacaktır. Bu faaliyetler kapsamında Düzce'ye özellikle çok sayıda kas hastası ve astım hastasının gelmesi bekleniyor. Apiturizm, hem doğa turizmi, hem de sağlık turizmi kavramlarının yanında Düzce için de yeni bir sektör olarak yerini alacak. Düzce doğal güzellikleri, şelaleleri ve gen kaynakları ile turizm açısından son derece avantajlı bir konumdadır. Bu nedenle özellikle apiterapinin de içerisinde yer aldığı sağlık turizmi açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekir. DAGEM olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında apiterapi ve apiturizm faaliyetlerini yaygınlaştırma çalışmalarımıza başladık. Çok yakında KOAH ve astım hastalarının ormandaki kovan havasında şifa bulması için gerekli çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.