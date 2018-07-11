DAGEM’de arıcılık kursiyerlerine sertifikaları takdim edildi

Yığılca’da bulunan Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yalılı, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve kursiyerler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında, arıcılık alanında birçok eğitim verdiklerini belirterek, farklı ilçelerden kursiyerlerle bir arada bulunduklarını ifade etti. Kursiyerlerin eşleri ile birlikte eğitim almaya gelmelerinden dolayı kendilerinde ayrı bir yer edindiklerini söyleyen Kekeçoğlu, kursiyerler içinde üniversite mezunlarının ve üniversiteye hazırlananların da olduğunu söyleyerek eğlenceli ve başarılı bir eğitim süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Programda konuşan Akçakoca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yalılı, DAGEM’in bölge insanı için yaptığı çalışmaları taktirle karşıladığına dikkat çekerek, yerel halktan gelen arıcılık eğitimi isteklerini DAGEM sayesinde karşıladıklarını ifade etti. Bölgenin kalkınması için yaptığı çalışmalardan dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür eden Yalılı, kursiyerleri de aldıkları sertifika için tebrik ederek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yığılca’da ve DAGEM’de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, DAGEM’in Düzcelilerle bir araya gelme ve onların hayatlarına dokunma fırsatını verdiğini sözlerine ekledi. Bölgede yapılan çalışmalara katkı sağlamak için yapılan en temel işlerden bir tanesinin DAGEM’de gerçekleştirildiğini vurgulayan Rektör Çakar, bu merkez sayesinde üniversite ile halkın buluşmasının sağlandığını ve bilimle emeğin bir araya geldiğini ifade etti.

Üniversitemize güvenip kursa katılım sağlayarak, bölgenin gelişmesi için çalışmalar yapacak kursiyerlere ayrıca teşekkür eden Rektör Çakar, “Ürün çeşitliliğinin artırılmasını, arıcılığın sadece bal üretmek olmadığını; polen, arı sütü, arı zehri, propolis gibi ürünler üretilerek, hem sağlık, hem de ekonomik alanında iyileştirmelerin yapılabileceğini gösteren DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu’na ve ekibine teşekkür ederim.” dedi. Son olarak kursiyerlere seslenen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; aldıkları eğitim sonunda edindikleri bilgilerin hizmete dönüşmesi temennisinde bulunarak konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve davetli konuklar tarafından eğitim sertifikaları takdim edildi.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi’nin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında yaptığı çalışmaları katılımcılara anlatan Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi’nin çevre ve sağlık alanında desteklendiğini hatırlatarak, kursiyerlerin ilgili alanlarda üretim yapması halinde, ürünlerini firmalara pazarlama konusunda destek olacaklarını belirtti.

Köylerde hayatı canlandırmak için isteyen köylülerin arazilerinde Düzce Üniversitesi kontrolünde tıbbi bitki ekimi, tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi konusunda da destek olabileceklerine işaret eden Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, çiftçilerin bu fırsatları değerlendirmesini temenni ederek sözlerini sonlandırdı.