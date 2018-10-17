Daha güvenli ulaşım için çalışmalar sürdürülüyor

Düzce Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı uygulamaları ve asfalt çalışmaları tamamlan yol bölümleri Destek Hizmetleri müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine hazır hale getiriliyor. Yollar son olarak güvenlik çizgileri çekildikten sonra araç trafiğine açılıyor. Bu kapsamda il genelinde yenilenen tüm yollarda yatay trafik işareti olarak adlandırılan çizgi çalışmaları yapılıyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol çizgi çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “ Sürücülerin trafikte daha güvenli bir şekilde ilerleyebilmeleri için hem yollarda çizgi çalışmalarımız hem de yaya geçitlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.” dedi.