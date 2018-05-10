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10 Mayıs 2018 13:34

Danışmanlara anlamlı ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Danışmanlara anlamlı ziyaret

10 Mayıs 2018 13:34


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay her yıl 10 Mayıs’ta kutlanan Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla Aile Danışma Merkezinde görev yapan danışmanları ziyaret etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezinde görev yapan psikologlardan yapılan çalışmalar ve danışmanlığı yürütülen aileler hakkında bilgi alan Başkan Ay “personelimizin aile danışmanlığı konusunda taşıdığı sorumluluk çok önemlidir. Burada yapılan çalışmalarla aile içi geçimsizliklerin giderilmesi, aile bütünlüğünün ve gençlerimizin korunması amacıyla danışmanlık yapıyorlar. 10 Mayıs Dünya Psikologlar günü dolayısıyla da kendilerini ziyaret etmek, çalışmaları hakkında bilgi almak istedik. Kendilerine başarılar diliyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum” dedi.




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