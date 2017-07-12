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12 Temmuz 2017 12:20

Darbeyi direnerek engelleme

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü Etkinliklerinin 1’inci yıldönümü için hazırlanan program dahilinde ‘ Darbeyi Direnerek Engelleme’ adlı oyun sahnelenecek.

Darbeyi direnerek engelleme

12 Temmuz 2017 12:20

Üstün Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenecek.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı için ‘ Darbeyi Direnerek Engelleme’ oyunu sahneye konuluyor. Üstün Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan İsmail Yeşilbağ tarafından yazılan ve yönetilen oyun 13 Temmuz tarihinde saat 20,00’de Celil Yağız Salonu’nunda sahnelenecek. Ücretsiz olarak izlenecek oyunun davetiyeleri için 0530 546 10 54 No’lu telefonla irtibata geçmeleri gerekiyor.




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