Üstün Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı için ‘ Darbeyi Direnerek Engelleme’ oyunu sahneye konuluyor. Üstün Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan İsmail Yeşilbağ tarafından yazılan ve yönetilen oyun 13 Temmuz tarihinde saat 20,00’de Celil Yağız Salonu’nunda sahnelenecek. Ücretsiz olarak izlenecek oyunun davetiyeleri için 0530 546 10 54 No’lu telefonla irtibata geçmeleri gerekiyor.