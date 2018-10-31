Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi'nden Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

Öğretmenleri rehberliğinde 84 öğrencinin katıldığı program, Eğitim Fakültesi ziyareti ile başladı. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü ziyaret eden misafir öğrenciler, bölüm hakkında öğretim elemanlarından önemli bilgiler edindi.

Daha sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ziyaret eden Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileri, laboratuvarları ve derslikleri inceleyerek tıp eğitimiyle ilgili bilmedikleri ve merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşma imkanı elde etti.

Ziyaretlerinin, üniversite ve meslek seçimi konusunda oldukça verimli geçtiğini belirten öğrenciler, geleceklerine yön verecek bilgiler aktaran Düzce Üniversitesi yetkililerine teşekkür ettiler.