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10 Temmuz 2018 15:23

Darülaceze Başkanı Cebeci “Düzce için seferber etmeye hazırız”

Düzceli basın mensuplarının çay simit toplantılarında bu kez konuğu, Darülaceze’nin Düzceli Başkanı Hamza Cebeci ve DTSO Başkanı Tuncay Şahin’di.

Darülaceze Başkanı Cebeci “Düzce için seferber etmeye hazırız”

10 Temmuz 2018 15:23

Cebeci ve Şahin Düzce için karşılıklı işbirliği mesajları verdiler. Cebeci, “İmkanımız varsa her zaman Düzce için seferber etmeye hazırız” dedi.


Zaman zaman Cedidiye Cami meydanında çay simit toplantılarında bir araya gelen ve önemli konukları ağırlayan Düzceli basın mensuplarının bu kez konukları Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve DTSO Başkanı Tuncay Şahin oldu. Cebeci ve Şahin basın mensupları ile sohbet ettiler hem Düzce hem Türkiye’nin gündemini değerlendirdiler.


Doğma büyüme Düzceli olarak elindeki güç ve imkanı Düzce için kullanmak istediğini söyleyen Cebeci, işi gereği Düzce’den ayrı kaldığını belirtti.


Vakit buldukça Düzce’ye geldiğini, çalışma arkadaşlarından oluşan 45 kişilik bir grupla gelerek Düzce’nin doğal güzelliklerini gezdiklerini söyleyen Cebeci, “Düzce ve çevresindeki doğal güzelliklerini görünce çok beğendiler. Gerek Düzceliler Derneği gerek Darülaceze olarak Düzcelileri de davet ediyoruz. Gelsinler fikir alışverişinde bulunalım. Eğer bizim bir imkanımız varsa her zaman Düzce için seferber etmeye hazırız” dedi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise, Cebeci’nin Düzce’ye her alanda destek verdiğini söyledi.


Konuşmaların ardından sohbet hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.




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