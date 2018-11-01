Darülaceze heyeti Düzce'de motivasyon gezesi yaptı

Gelen heyet Düzce'nin doğal güzelliklerini gördüler stres attılar.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve beraberinde ki Darülaceze heyetini Düzce Belediyesi Aydınpınar Sosyal Tesislerinde ağırladı. Kurum çalışanlarına moral motivasyon gezisi için Düzce'yi tercih eden Düzce'li hemşehrimiz Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Darülaceze heyeti bu geziden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. Tesisleri gezen heyet daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'la birlikte Düzce'de yaşanan hızlı değişim ve gelişim üzerine konuştular.“Düzce iki büyük metropol arasında yer alan aslında varoluşu bakımından büyük şansa sahip bir memleket. Sanayi alanında son zamanlarda ortaya çıkan gelişimden ziyade biz aslında Düzce'nin Konuralp ile bir tarih turizmi, Akçakoca ile bir deniz turizmi ve hatta yaylaları, şelaleleri ve dereleri ile doğa turizminde hatırı sayılır bir noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, hemşerimiz, değerli ağabeyimiz ve beraberinde bizleri burada yalnız bırakmayan Darülaceze çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz de Düzce Belediyesi olarak yaşlılarımıza, engellilere, çocuklarımıza ve hatta bütün vatandaşlarımıza gereken özeni ve ilgiyi göstermek adına her geçen gün projeler geliştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi de Türkiye'ye model olan, pilot il olarak Düzce'de uygulanmaya başlayan ve yüksek başarı oranlarına imza atan Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleridir. Bu proje sayesinde evde bakıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımız için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Sosyal yaşamın devamını en iyi şekilde sağlamak ve hatta desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bizleri onurlandıran Türkiye'nin en eski, önemli ve kapsamlı sosyal girişimi olan Darülaceze'nin Başkanı Hamza Cebeci ve ekibine tekrar çok teşekkür ediyor, hoş geldiniz sefa getirdiniz diyorum” ifadelerini kullandı.