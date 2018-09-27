Derede kaybolan şahıs bu kez denizde aranıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile dereye uçan ve kayıp olan şahsı ekipler bu kez denizde arıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çuhallı mevki'inde büfe işleten emekli Turgut Aydın'dan, geçtiğimiz akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Turgut Aydın'ın kullandığı 81 DB 320 plakalı otomobil Acara Deresi'nde ters şekilde bulunmuştu. Otomobilin yol üzerinde bulunan bir elektrik direğine çarptığı, bir süre ilerledikten sonra dereye uçtuğu belirlenmişti. Otomobil halatlar bağlanarak çekici ile dereden çıkarılırken aracı kullanan Turgut Aydın bulunamamıştı. Düzce AFAD, DAKE ve jandarma ekipleri tarafından ilk olarak dere içerisinde arama çalışması yapıldı. 2 gündür Acara Deresi'nde aranan Turgut Aydın'ın cansız bedeninin denizde görüldüğü iddia edilince aramalar bu kez denize kaydırıldı. Sahil güvenlik DAKE, AFAD ekipleri Aydın'ı denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, fırtına nedeniyle dalga boyunun zaman zaman 5 metreye kadar ulaştığı denizin içinde kayıp adamı aramaya devam ediyor.

Aydın ailesi de arama çalışmalarını takip ediyorlar.