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Dereye düşen ceylanı kurtarmak için düşünmeden suya girdiler

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde iki kardeş dereye düşerek boğulmak üzere olan yavru ceylanı kurtarıp tekrar doğaya saldılar.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki kardeş dereye düşerek boğulmak üzere olan yavru ceylanı kurtarıp tekrar doğaya saldılar.


Ferhat ve Murat Sunman kardeşler Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Karadere köyü yakınlarında ki dereye düşen yavru ceylanı kurtarıp doğaya saldılar. Derede boğulmak üzereyken yavru ceylanı fark ettiklerini ifade eden Ferhat Sunman, "Hayvanı dereden kurtarıp biraz sevdikten sonra tekrar ait olduğu yer doğaya saldık" dedi.

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