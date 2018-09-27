Dereye düşen otomobilin sürücünün cesedi 4 kilometre uzakta denizde bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Doğancılar Mahallesi yolu üzerinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Turgut Aydın'ın cesedi dalgıç adamlar tarafından olay yerinin 4 km uzağında Çulhalı plajı açıklarında bulundu.

Olay, önceki gece Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi yolu Doğancılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde dereye uçarak ters dönmüş otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında çekici ile yola çıkarılan otomobilin içerisinde sürücü Turgut Aydın bulunmadı. Ailesinin de ulaşamadığı sürücünün derede olabileceği ihtimali üzerine Akut ve AFAD ekipleri dün akşam saatlerine kadar dere boyunca aramada çalışması gerçekleştirdi. Aramalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah saatlerinden itibaren derenin denizle buluştuğu noktada arama başlattı.

Vatandaşların Çuhallı plajı açıklarında batıp çıkan bir cisim gördüğü ihbarını alan ekipler, aramaları ihbarın geldiği bölgeye doğru kaydırdı. Arama ve Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, aracın düştüğü yerden 4 kilometre uzakta olan Çuhallı plajı açıklarında yaptıkları çalışmalar sonucunda Turgut Aydın'ın cesedini kıyının 50 metre açığında buldular. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Aydın'ın cesedi ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.