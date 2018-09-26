Dereye uçan otomobil sürücüsü Turgut Aydın aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çiçekpınar-Deredibi köyü yolu üniversite mevki'inde gece geç saatlerde dereye uçan 34 DB 320 plakalı otomobilin kayıp sürücüsü Turgut Aydın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Akçakoca Doğancılar mevki'inde dün gece dereye uçtuğu tahmin edilen 34 DB 320 plakalı Turgut Aydın'ın ait otomobil dereye uçtu. Köy yolunda ilerleyen bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan araç içinde bulunamayan ve kendisinden haber alınamayan sürücü Turgut Aydın için Düzce AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. 4 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışmaları, 1 km çapındaki dere yatağında sürdürülüyor.