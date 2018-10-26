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Dev dalgaların arasında buz gibi suya girdiler

Akçakocalı iki genç, Karadeniz’in dev dalgaları arasında canlarını hiçe sayarak buz gibi suya girdi.

Akçakocalı iki genç, Karadeniz'in dev dalgaları arasında canlarını hiçe sayarak buz gibi suya girdi.


Akçakoca Çuhallı çarşı plajında çevredeki vatandaşların uyarısını hiçe sayan gençler, buz gibi denizde eğlenmeye devam etti. Gençlerin tehlikeli oyunu kameraya alan bir vatandaş, gençlere dalgalı havalarda denize girmenin tehlikeli olduğu uyarılarında bulundu. Gençler ise 4 yıldır bu anı beklediklerini söyleyerek tehlikeye aldırış etmeden Karadeniz'in dev dalgaları arasında eğlenmeye devam etti.

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