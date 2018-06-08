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08 Haziran 2018 10:34

DFG yeni mekanında

Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği (DFG) ilk kez yeni mekanında Türkiye’nin en prestijli fotoğraf ödülü olan Sami Güner kupasını kazanan İpek Çakmak Yılmaz ve Sibel Algaç Çetinkaya’yı Düzceli fotoğraf severler ile buluşturdu.

DFG yeni mekanında

08 Haziran 2018 10:34


Dernek Başkanı Hakan Zengin gelen misafirlere derneğin yeni mekanını tanıtarak bundan sonrası için yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Ardından İpek Çakmak Yılmaz ve Sibel Algaç Çetinkaya’nın Sami Güner kupasında yarışan "Işığa Doğru", "Farzet ki" ve "Eşik" adlı sunumları, sonrasında da "Karanlık" ve "Kadınca" isimli bireysel sunumları izlendi.


Gelen katılımcıların büyük beğeni ile izlediği sunumların ardından Dernek Başkanı Hakan Zengin tarafından pek Çakmak Yılmaz ve Sibel Algaç Çetinkaya’ya plaket takdim edildi. Daha sonra fotoğraf gönüllüleri Divapan’da düzenlenmiş olan iftar yemeğinde oruçlarını açtı.




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