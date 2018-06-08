DFG yeni mekanında

Dernek Başkanı Hakan Zengin gelen misafirlere derneğin yeni mekanını tanıtarak bundan sonrası için yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Ardından İpek Çakmak Yılmaz ve Sibel Algaç Çetinkaya’nın Sami Güner kupasında yarışan "Işığa Doğru", "Farzet ki" ve "Eşik" adlı sunumları, sonrasında da "Karanlık" ve "Kadınca" isimli bireysel sunumları izlendi.

Gelen katılımcıların büyük beğeni ile izlediği sunumların ardından Dernek Başkanı Hakan Zengin tarafından pek Çakmak Yılmaz ve Sibel Algaç Çetinkaya’ya plaket takdim edildi. Daha sonra fotoğraf gönüllüleri Divapan’da düzenlenmiş olan iftar yemeğinde oruçlarını açtı.