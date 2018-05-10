Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:46

Dilara Eltemur Avrupa şampiyonasına hazır

Düzce Belediyespor Karate sporcusu Dilara Eltemur Sırbistan’da düzenlenecek 53.

Dilara Eltemur Avrupa şampiyonasına hazır

10 Mayıs 2018 11:46

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Ferdi Kata müsabakaları için hazırlıklarını tamamladı.


Düzce Belediyespor Karata sporcusu Dilara Eltemur 10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Ferdi Kata müsabakalarına katılacak. Dilara Eltemur’un da aralarında bulunduğu 20 milli sporcu Sırbistan’dan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kata müsabakaları hazırlıklarını sürdüren Milli karateciler, sezonun ilk ciddi sınavını Sırbistan’da verecek. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı 9 kadın, 11 erkek sporcuyla madalya mücadelesinin içinde olacak. Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyonda madalyalar 4 takım, 12 ferdi dalda dağıtılacak. Avrupa Karate Federasyonu (EKF) tarafından her yıl düzenlenen organizasyonda 52 ülkeden 532 karatecinin mücadele edeceği açıklandı.


2017 yılında Kocaeli’nde düzenlenen şampiyonada dört altın, dört gümüş ve altı bronz madalya ile genel klasmanda takım halinde şampiyon Milli karateciler, aynı başarıyı Novi Sad’da da tekrarlamak istiyor. 10 Mayıs Perşembe günü başlayacak şampiyonanın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde ferdi kata ve kumite elemeleri yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç