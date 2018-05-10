Dilara Eltemur Avrupa şampiyonasına hazır

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Ferdi Kata müsabakaları için hazırlıklarını tamamladı.

Düzce Belediyespor Karata sporcusu Dilara Eltemur 10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Ferdi Kata müsabakalarına katılacak. Dilara Eltemur’un da aralarında bulunduğu 20 milli sporcu Sırbistan’dan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kata müsabakaları hazırlıklarını sürdüren Milli karateciler, sezonun ilk ciddi sınavını Sırbistan’da verecek. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı 9 kadın, 11 erkek sporcuyla madalya mücadelesinin içinde olacak. Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyonda madalyalar 4 takım, 12 ferdi dalda dağıtılacak. Avrupa Karate Federasyonu (EKF) tarafından her yıl düzenlenen organizasyonda 52 ülkeden 532 karatecinin mücadele edeceği açıklandı.

2017 yılında Kocaeli’nde düzenlenen şampiyonada dört altın, dört gümüş ve altı bronz madalya ile genel klasmanda takım halinde şampiyon Milli karateciler, aynı başarıyı Novi Sad’da da tekrarlamak istiyor. 10 Mayıs Perşembe günü başlayacak şampiyonanın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde ferdi kata ve kumite elemeleri yapılacak.