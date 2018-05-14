Dilara Eltemur Avrupa Üçüncüsü

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Ferdi Kata müsabakasından bronz madalya ile döndü.
Düzce Belediyespor Karate Sporcusu Dilara Eltemur Sırbistan’da düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Ferdi Kata müsabakasında yarı finale kadar yükselerek şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Müsabakanın ilk turunda Azeri rakibini 5-0 ile geçen Dilara Eltemur, İsviçreli Melinda Mark’ı 5-0 yenerek son sekize kaldı. Dünya ikinciliği bulunan zorlu rakibi Alman Jasmin Juettner’i 4-1 yenerek final kapısına dayanan Eltemur, yarı finalde İtalyan Viviana Bottaro’ya 5-0 kaybederek Avrupa üçüncülüğü finaline çıktı.