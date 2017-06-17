Divapan ailesi iftarda bir araya geldi

Divapan’ın geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği renkli görüntülere sahne oldu. Başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği iftar programında ayrıca İllüzyonist Serkan Yazıcı’nın gösterisi ve palyaçolar çocukları eğlendirdi.

Pelemir Otel’de düzenlenen iftar yemeğine Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, Divapan fabrika yöneticileri, çalışanlar ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Genel Müdür Hakan Zengin “Aile olmak demek yıllardır süren gelenekleri olmak demektir. Aile olmak birlik beraberliktir, kardeşliktir. Aile olmak sevgidir. Katılan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Gelenek bozulmadı

Hakan Zengin, çalışanların başarılı çocuklarını ödüllendirme geleneğinin de devam ettirdi. Zengin, ödül verdikleri öğrenci sayısının her geçen gün artmasını diledi ve başarılı öğrencileri ödüllerini takdim etti.

Gecede illüzyonist Serkan Yazıcı’nın gösterisi ve palyaço gösterileri de geceye renk kattı.