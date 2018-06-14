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14 Haziran 2018 12:15

Divapan ailesi iftarda bir araya geldi

Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi çalışanları ve aileleri, Divapan yönetimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Divapan ailesi iftarda bir araya geldi

14 Haziran 2018 12:15


Divapan’ın geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği renkli görüntülere sahne oldu. Başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği iftar programında çocukları eğlendirdi.


İftar yemeğine Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, Divapan fabrika yöneticileri, çalışanlar ve aileleri katıldı.


İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Genel Müdür Hakan Zengin “Aile olmak demek yıllardır süren gelenekleri olmak demektir. Aile olmak birlik beraberliktir, kardeşliktir. Aile olmak sevgidir. Katılan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.



Gelenek bozulmadı


Hakan Zengin, çalışanların başarılı çocuklarını ödüllendirme geleneğinin de devam ettirdi. Başarılı öğrencileri ödüllerini takdim etti.


Gecede illüzyonist Serkan Yazıcı’nın gösterisi ve palyaço gösterileri de geceye renk kattı.




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