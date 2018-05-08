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08 Mayıs 2018 12:48

Divapan ailesinden ecdada ziyaret

Divapan Çalışanları Dünya’da eşi benzeri olmayan Çanakkale Zaferinin yaşandığı toprakları ziyaret ederek şehitlerimiz için bol bol dualar ettiler.

Divapan ailesinden ecdada ziyaret

08 Mayıs 2018 12:48


Sosyal Faaliyetleri ile her zaman ön plana çıkmayı başaran ve diğer fabrikalara örnek olan Divapan Fabrikası, 80 çalışanı ile Çanakkale’ye giderek Ecdada ziyaret gerçekleştirdi. Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin’in de bizzat katıldığı ziyaretlerde fabrika çalışanları çocukları ile birlikte her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan Gelibolu yarımadası ve Çanakkale Şehitliklerini bir baştan bir başa ziyaret ettiler.


Gezide Bağımsızlık uğruna ölüme koşan Türk Milletinin dünyaya meydan okuduğu topraklarda, Kocatepe ve Conkbayırı gibi Çanakkale’nin stratejik cepheleri ziyaret edilerek yaşanılan destansı kahramanlıklar rehberler eşliğinde tekrar anlatıldı.


Anzak Koyu, Settül Bahir, Alçıtepe, 57. Piyade Alayı, Çanakkale Şehitler Abidesi gibi tarihi mekanları gezen Divapan çalışanları Din Görevlisi Nezih Bakkaloğlu eşliğinde kahraman şehitlerimiz için bol bol dualar ettiler.


Gelecek kuşaklara şanlı zaferin önemini aktarmak amacıyla bu tarihi sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, gezilerin devam edeceğini belirterek, katılım sağlayan tüm çalışanlarına ve ailelerine teşekkür etti.




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