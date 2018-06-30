Divapan başarıdan başarıya koşuyor

Düzce’nin en eski sanayi kuruluşları arasında yer alan ve yaptığı yatarım ve ihracatlar la adından söz ettiren Divapan Entegre sporda da adını Avrupa Kupalarına yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl Birinci Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Divapanspor Masa Tenisi takımı bu yıl Süper Lig’de müthiş bir başarı göstererek ilk 8’e kaldı ve play-off’a yükseldi. Bu vesileyle Divapanspor, Türkiye’yi Avrupa kupası ETTU cup’datemsil etmeye hak kazanmıştır.

Divapan Genel Müdürü aynı zamandan Divapanspor Kulüp Başkanı Hakan Zengin, sanayi alanında gösterdikleri başarılarını spor alanında da göstermek için büyük çaba sarf ettiklerini işaret ederek “Masa tenisi takımımızı kurduktan sonra arkadaşlarımızın büyük bir gayreti ve özverisi ile her yıl adım adım bir üst lige çıktık. Geçen yıl birinci ligde şampiyon olarak Süper lige çıkma başarısı gösterdiler. Arkadaşlarımızın Süper ligde gösterdikleri müsabakalar sonucunda da Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde Avrupa kupalarında temsil etmeye çalışacağız” dedi.