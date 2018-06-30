Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:16

Divapan başarıdan başarıya koşuyor

DÜZCE(İHA) –Düzce’yi Süper Lig’de temsil eden Divapanspor Masa Tenisi Takımı gösterdiği başarı ile Avrupa Kupalarında mücadele edecek.

Divapan başarıdan başarıya koşuyor

30 Haziran 2018 11:16


Düzce’nin en eski sanayi kuruluşları arasında yer alan ve yaptığı yatarım ve ihracatlar la adından söz ettiren Divapan Entegre sporda da adını Avrupa Kupalarına yazdırdı.


Geçtiğimiz yıl Birinci Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Divapanspor Masa Tenisi takımı bu yıl Süper Lig’de müthiş bir başarı göstererek ilk 8’e kaldı ve play-off’a yükseldi. Bu vesileyle Divapanspor, Türkiye’yi Avrupa kupası ETTU cup’datemsil etmeye hak kazanmıştır.


Divapan Genel Müdürü aynı zamandan Divapanspor Kulüp Başkanı Hakan Zengin, sanayi alanında gösterdikleri başarılarını spor alanında da göstermek için büyük çaba sarf ettiklerini işaret ederek “Masa tenisi takımımızı kurduktan sonra arkadaşlarımızın büyük bir gayreti ve özverisi ile her yıl adım adım bir üst lige çıktık. Geçen yıl birinci ligde şampiyon olarak Süper lige çıkma başarısı gösterdiler. Arkadaşlarımızın Süper ligde gösterdikleri müsabakalar sonucunda da Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde Avrupa kupalarında temsil etmeye çalışacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç