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24 Aralık 2016 11:47

Divapan için 2016 önemli başarıların yılı oldu

Divapan için 2016 önemli başarıların yılı oldu

24 Aralık 2016 11:47

Düzce’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan MDF üretiminin öncü kuruluşlarından olan Divapan Entegre için 2016 yılı başarılarla dolu bir yıl olarak geçti.
Düzce sanayisinin lokomatif isimlerinden olan ve ilin en köklü sanayi kuruluşlarından olan Divapan Entegre 2016 yılına damgasını vurdu. Genel Müdür Hakan Zengin yönetimindeki Divapan 2016 yılında 16. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında Enerji verimli tesisler kategorisinde 1.’lik ödülü aldı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ikinci 500’de 342. sıraya yükselerek çıkışını sürdürdü. Anadolu’nun en büyük sanayi kuruluşları arasında 404. sıraya yükseldi. Sporda da ‘varız’ diyen Divapan Türkiye Masa Tenisi Federasyonun düzenlediği Türkiye Kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Türkiye ikincilik kupasını aldı. Yükselişini sürdüren Divapan Masa tenisi takımı 1.lige yükseldi. Son olorak ise futbolda da Düzce’de düzenlenen vilayet kupasında ipi göğüsleyerek şampiyon oldu.
Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, 2016 yılında alınan başarıların 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.



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