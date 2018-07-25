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25 Temmuz 2018 13:25

Divapan Türkiye Şampiyonu oldu

Divapan Masa Tenisi takımı 16.

Divapan Türkiye Şampiyonu oldu

25 Temmuz 2018 13:25

Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda finalinde Türk Telekom’u yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.


Kurumlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonasında Düzce’yi temsil eden Divapan Masa Tenisi Takımı büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu. 16. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda finalde Türk Telekom’u yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.


Divapan Genel Müdürü aynı zamandan Divapanspor Kulüp Başkanı Hakan Zengin, şampiyonluk ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Şampiyon olan Divapan masa tenisi takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.



Divapan Avrupa kupalarında mücadele edecek


Geçtiğimiz yıl Birinci Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Divapanspor Masa Tenisi takımı bu yıl Süper Lig’de müthiş bir başarı göstererek ilk 8’e kalmış ve play-off’a yükseldi. Bu vesileyle Divapanspor, Türkiye’yi Avrupa kupası ETTU cup’da temsil etmeye hak kazanmıştı.




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