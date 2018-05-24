Divapan’dan ADER’e destek

Derneğin ilk hediyesini alarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Zengin, Ağa mahallesinden başarılı sporcular çıkmasını temenni etti.

Geçtiğimiz günlerde Ağa Mahallesi’nde gençler tarafından kurulan ve kısa adı ADER olan Ağa Mahallesi’ni Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinin ilk hediyesi Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin’den geldi. Süper Ligde mücadele eden Divapan Masa tenisi takımını kuran Zengin ADER’e de masa tenisi seti hediye etti.

Ağa Mahallesi gençlerini çok sevindiren hediyenin tesliminde bulunan Düzce İl Dernekler Müdürü Yunus Karaman, işadamlarının hem gençlere hem derneklere sahip çıkmasının önemli olduğunu söyleyerek, gençlerin boş akitlerini böyle etkinliklerle geçireceğini belirtti.

Karaman, “Genel Müdürümüz Hakan Zengin’in Ağa Mahallesi Kalkındırma Derneğine güzel bir hediyesi oldu. Burada gençlerimiz güzel vakitler geçirecekler. İşten okuldan arta kalan zamanlarını sokakta değil de derneğimiz de burada, emin güvenli yerde geçirmiş olacaklar. Derneklerimizin gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. İş adamlarımızın da hakan Bey gibi derneklerimize destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

ADER Başkanı Nimet Gönültaş ise kalıcı konutlarda ve şehir merkezinde halı sahalar, spor alanları olmasına rağmen Ağa Mahallesinde böyle imkanları olmadığını söyleyerek, ilk hediyelerinden dolayı Hakan Zengin’e teşekkür ettiler.

Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla böyle bir hediye düşündüğünü söylerken, Ağa mahallesinden masa tenisinde başarılı sporcular çıkacağına inandığını dile getirdi.

Zengin, “Okullarına masa tenisi hediye ettiğim kardeşlerimizin şu an bizim süper ligdeki takımımızda oynuyor olması benim için guru verici. Böyle nokta atışlarla özellikle ihtiyaç olan yerlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Masa tenisi oynayan her genç zeka olarak konsantrasyon gücü arttığı için burada oynayacak gençlerin geleceklerine ciddi anlamda katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah başka hediyeler de olur. İnşallah bu mahallede çok güzel şeyler konuşulmaya başlanır, masa tenisi sporcularının yetişmeye başladığı anları görürüz. Bizim takımımızda da inşallah yer almalarını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ağa Mahallesi Kalkındırma Derneğine hediye edilen masa tenisi setinde ilk maçı Hakan Zengin ile Yunus Karaman yaptı.