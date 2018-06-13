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13 Haziran 2018 15:15

Divapan’dan anlamlı iftar

Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi tarafından verilen iftar yemeğinde huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı.

Divapan’dan anlamlı iftar

13 Haziran 2018 15:15


Düzce’nin en eski sanayi kuruluşlarından olan Divapan’ın tarafından Düzce Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevi sakinleri için fabrika bahçesinde iftar programı düzenlendi.


Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, iftar programını gelen misafirleri ile tek tek ilgilendi. Okunan ezan ile oruçlar hep birlikte açıldı.


Hakan Zengin bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek iftar davetlerine katılanlara teşekkür etti.


İftar yemeğine AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’te katıldı.




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