Diyabet Haftası Düzce Üniversitesi’nde dolu dolu geçti

Çocuk ve gençlerde görülen diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki, Karabük’te gerçekleştirildi. Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği Karabük Temsilciliği’nin ilk büyük organizasyonu olan Diyabet Şenliği’nde, çoğunluğu izlem altında olan 30 çocuk ve ailesinin yanı sıra 200 katılımcı yer aldı. Çeşitli oyun ve aktivitelerle çocukların doyasıya eğlendiği ve tıbbi danışmaların gerçekleştirildiği etkinlikte, katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.

Anıtkabir’e gittiler

Etkinlikler, Anıtkabir’deki organizasyonla devam etti. 15 diyabetli çocuk ve ailesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabetliler için Anıtkabir’de düzenlenen özel etkinliğe katıldı. Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anan çocuklar ve aileleri, Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de ilgiyle gezerek bilgi aldı. Diyabetli çocuklar ve aileleri Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirerek geziyi sonlandırdı.

Diyabet semineri verildi

Bolu’da gerçekleştirilen etkinliklerde ise; önce aile hekimlerinin katıldığı “Diyabetli Çocuğun İzleminde Aile Hekiminin Rolü” ve ardından Milli Eğitim mensuplarının katıldığı “Okulda Diyabet Programı” başlıklarında interaktif seminerler düzenlendi. Ayrıca Bolu’da diyabetli bir genç, okulda ziyaret edilirken; Bolulu ailelerin evlerine de misafir olundu. Sürpriz pankartlarıyla sıcak karşılama yapan ailelere, sohbet ortamında tıbbi danışmanlık verilirken, çocuklara kitap hediye edildi.

Düzce’deki Diyabet Haftası etkinliklerinde ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf gönüllü öğrencileri; Düzce Üniversitesi Hastanesi Diyabet Polikliniği ve Kan Alma odasında hastaları balonlarla karşılarken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisindeki hastalara çeşitli ikramlarda bulundu. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen “Çocuklarda Sağlıklı Beslenme, Güçlü Bağışıklık” konulu konferansta, ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ile diyabetli çocuklara bağışıklık sistemini koruma ve sağlıklı beslenme konularında bilgi verildi. Konferans sonrasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği tiyatro büyük beğeni toplarken etkinlik, Konuralp Kampüsü’ndeki “Diyabet Ormanı”nda dronla gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Diyabet Haftası etkinliklerinin son adresi Zonguldak’ın Kozlu ilçesi oldu. Önce diyabetli bir genç ve ardından ailesi diyabet bakım becerisine sahip olmayan bir çocuğun aile hekimi ziyaret edildi. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ise diyabetli çocuklar ve ailelerinin katıldığı şeker ve insülin dozları danışma toplantısı gerçekleştirildi. Yüz boyama, hediye ve ikramlarla geçen toplantıda diyabetli çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı İlknur Arslanoğlu ise Diyabet Haftası’nı “Ülkemizde Diyabet Haftası, Sağlık Bakanlığı, farklı merkezler ve sivil toplum kuruluşları tarafından birbirinden ilgi çekici etkinliklerle değerlendirildi. Biz ise yıllardır olduğu gibi bu yıl da, öncelikle ulaşılamayanlara ulaşmaya çalıştık. Gezici etkinliklerimizle ‘Ulaşılmayan Diyabetli Çocuk Kalmasın’ başlıklı projemizin pilot çalışmasını yaptık adeta. Tabii bu arada, karınca kararınca renkli ve eğlenceli olmaya da çalıştık” sözleriyle değerlendirdi.