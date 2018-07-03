Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 12:04

Doğu Marmara bölgesinin zam şampiyonu soğan oldu

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesinde Haziran ayı zam şampiyonu yüzde 90.

Doğu Marmara bölgesinin zam şampiyonu soğan oldu

03 Temmuz 2018 12:04

72 artık işe kuru soğan olurken, onu yüzde 64. 95 ile patates takip etti.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Doğu Marmara Belgesini kapsayan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinin Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 90.72’lik artışla kuru soğan olurken onu sırasıyla yüzde 64.95’lik artış ile Patates, yüzde 24.74’lük artışla Limon, yüzde 7.85’lik artışla ütü, yüzde 7.02 artışla araç yedek parça ve ekipmanları takip etti.


Bölgede fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde -6.91 düşüşle kadın gömleği, yüzde -2.52 ile erkek eşofmanı, yüzde -1.96 ile parfüm, yüzde -0.93 ile çocuk pijaması ve yüzde -0.41 ile nohut takip etti.



289 maddenin fiyatı arttı


Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç